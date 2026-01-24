Haberler

Çanakkale'de iki pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki pikapın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre M.Ö. idaresindeki 09 BS 690 plakalı pikap, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü kavşağında C.İ. yönetimindeki 17 LY 646 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
