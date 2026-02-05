Haberler

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Biga'dan Çanakkale yönüne giden sürücüsünün ismi açıklanmayan 17 AEJ 572 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı esnada, Lapseki'ye bağlı Şevketiye köyü yakınlarında AG 99 EGL plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

