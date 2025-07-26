Çanakkale'de orman yangını şehidi Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1994 yılında çıkan orman yangınında şehit olan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe için anma programı düzenlendi.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda 25 Temmuz 1994'te başlayan ve 57 saat süren orman yangınında, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak görev başında şehit olan dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe, şehadetinin 31. yıl dönümünde anıldı.

Eceabat'ın Conkbayırı mevkisinde bulunan Talat Göktepe Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Eceabat İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Yılmaz, orman teşkilatı mensupları ve Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) gönüllüleri katıldı.

Anma etkinlikleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ÇABİP işbirliğinde gün boyunca kent merkezinde çeşitli programlarla devam etti.

Truva Atı önünde açılan stantta, Talat Göktepe'nin hayatı ve orman yangınına dair fotoğraflar sergilendi.

ÇABİP gönüllüleri, Talat Göktepe ve tüm orman şehitleri anısına düzenlenen "6. Talat Göktepe ve Orman Şehitlerini Anma Turu" için Truva Atı önünde toplandı.

Tur, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Atikhisar Caddesi üzerinden devam ederek Eski Şehir Mezarlığı'nda sona erdi.

Burada Talat Göktepe'nin kabri başında dualar ederek tüm orman şehitlerini anılırken, Talat Göktepe'nin eşi Neşe Göktepe ile oğlu Orkun Göktepe de anmaya katıldı.