Haberler

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇANAKKALE'de merkez bağlı Saraycık köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

ÇANAKKALE'de merkez bağlı Saraycık köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Merkez bağlı Saraycık köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

Her gören aynı yorumu yapıyor: Sen ne güzel bir adamsın

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması

Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor

Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı