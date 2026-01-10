Haberler

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
GESTAŞ, Ege Denizi'ndeki kötü hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Geyikli-Bozcaada hattındaki sabah ve akşam seferleri yer alıyor.

BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 22.00 seferleri, Geyikli'den ise 08.00, 11.00 ve 23.00 saatlerindeki feribot seferleri iptal edildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

