Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 22.00 seferleri, Geyikli'den ise 08.00, 11.00 ve 23.00 saatlerindeki feribot seferleri iptal edildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,