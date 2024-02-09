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Çanakkale'de Motosikletli İki Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet ile seyir halinde olan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, pusu kuran kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet etmesiyle motosikletten düşen Aydın ve Avcı hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde; motosiklet ile seyir halinde olan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26), pusu kuran kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet etmesiyle motosikletten düşen Aydın ve Avcı hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıot Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26), kavşaktan ana yola çıkarken, pusu kuran kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vurularak motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, yerde yatan 2 kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tayfun Avcı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bayramiç Aydın Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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