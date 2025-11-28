Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet otomobile çarparak sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Sanayi Bölgesi'nden Kıbrıs Caddesi'ne giden Abdüllatif S. (27) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki İsmail Arsoy'un kullandığı 35 BDR 942 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel