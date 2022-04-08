Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası
İhlas Haber Ajansı - İbrahim Çubuk - Güncel
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Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa Köyü'nde sağanak yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu.
ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de mest eden gökkuşağı manzarası
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa Köyü'nde sağanak yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu.
Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükpaşa Köyü'nde dün saat 18.00 sularında yağan sağanak yağmurun ardında havanın açması ile gökyüzünde 10 dakika boyunca muhteşem gökkuşağı manzarası oluştu. Görenleri hayran bırakan manzara daha sonra kayboldu.