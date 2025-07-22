Çanakkale'de Kayıp Kadının Cesedi Su Kuyusunda Bulundu

Çanakkale'de Kayıp Kadının Cesedi Su Kuyusunda Bulundu
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kaybolan 67 yaşındaki Havva Ş.'nin cesedi, 6 metre derinliğindeki bir su kuyusunda bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi. Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.

Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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