Çanakkale'de Kayıp Çocuk Ormanlık Alanda Bulundu
Çanakkale'de kaybolan 14 yaşındaki B.H.E, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından çocuk ailesine teslim edildi.
Çanakkale'de hakkında kayıp ihbarında bulunulan çocuk, jandarma tarafından ormanlık alanda uyurken bulundu.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumkale köyünde 14 yaşındaki B.H.E'nin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İz takip köpeğiyle arazide arama yapan ekipler, çocuğu ormanlık alanda uyurken buldu. Sağlık kontrollerinin arından çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel