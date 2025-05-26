Çanakkale'de Kaybolan İl Müdür Yardımcısı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Kaybolan İl Müdür Yardımcısı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale'de Kaybolan İl Müdür Yardımcısı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD, AKUT ve gönüllü ekipler bölgede Bartu'yu bulmak için çaba gösteriyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Valilik açıklaması

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığından 25 kişilik asayiş timi, 1 iz takip köpeği ve 2 dron, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 6 kişilik arama kurtarma ekibi ile 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik ekip ve köylülerden oluşan gönüllülerle yaklaşık 50 kişinin katıldığı belirtildi.

Ayrıca, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nden 70 kişilik AFAD ekibinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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