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Çanakkale'de kayalıklara vurmuş erkek cesedini Sahil Güvenlik dalgıçları çıkardı

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Çanakkale'de kayalıklara vurmuş erkek cesedini Sahil Güvenlik dalgıçları çıkardı
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Çanakkale'de eski feribot iskelesinde saat 11.30 sıralarında kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla Sahil Güvenlik dalgıçlarınca denizden çıkarılan ceset, incelemenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇANAKKALE'de, sahilde kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Eski Balıkhane Sokak'ta bulunan eski feribot iskelesindeki kayalıklarda meydana geldi. Çevredekiler, sahil kesiminde kayalıklara vurmuş bir ceset olduğunu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Gelen Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar tarafından denizdeki erkek cesedi çıkarıldı. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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