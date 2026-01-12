Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Lapseki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, beyaz örtüyle kaplandı. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek kesimlere çıkarak kar topu oynadı.

Bölgede seyir halinde olan bazı araçların kayması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Gelibolu-Korudağ kara yolunda da Karayolları 13. Şube Bakım Şefliği tarafından tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol güzergahlarında kontrol sağlayan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülere zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.