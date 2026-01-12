Haberler

Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaz örtüyle kapladı. Yerel halk kar topu oynarken, ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Lapseki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, beyaz örtüyle kaplandı. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek kesimlere çıkarak kar topu oynadı.

Bölgede seyir halinde olan bazı araçların kayması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Gelibolu-Korudağ kara yolunda da Karayolları 13. Şube Bakım Şefliği tarafından tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol güzergahlarında kontrol sağlayan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülere zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
