Çanakkale'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen kamyon ve kamyonet çarpışmasında 38 yaşındaki kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Abdülhadi Ş. idaresindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir kara yolunun Orman Deposu mevkisinde Aydın Yücel (38) yönetimindeki 17 SF 622 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
