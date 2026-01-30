Çanakkale'de 35 bin makaron ele geçirildi

Çanakkale'de bir depo ve araçta 35 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik uygulamada şüphe üzerine bir depo ve araçta arama yapıldı.

Depo ve araçtaki kutuların içindeki 35 bin makaron, 147 kilogram kıyılmış tütün ile sigara sarma makinesi ve 68 adet 100'er gramlık kapalı tütüne el konuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada şüphelilerin üzerinde 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.