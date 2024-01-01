Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de işçi servis otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde işçi servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde işçi servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçenin Çardak beldesinde meydana geldi. Biga'dan Çanakkale yönüne giden, fabrika işçilerini taşıyan 17 KD 006 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunu iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Lapseki Devlet Hastanesi Çanakkale İş Kazası Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title