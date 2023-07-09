Çanakkale'de İş Yerine Yılan Girdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerine yılan girdi. İş yeri çalışanı panik yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerine yılan girdi. Yılanı gören iş yeri çalışanı Bahar Güneş (26), masasının üzerine çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Temmuz saat 14.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'ndeki Coşkun Atmaca'ya (42) ait iş yerinde meydana geldi. İş yeri çalışanı Bahar Güneş, kapıdan içeri 1 metre uzunluğunda bir yılan girdiğini fark etti. Bu sırada paniğe kapılan Güneş, bilgisayar masasının üzerine çıktı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yılan bir süre sonra iş yerinin açık kapısından çıktı.