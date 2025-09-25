Haberler

Çanakkale'de İnşaat Ekipmanı Hırsızlığı: İki Şüpheli Konya'da Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki inşaat şantiyelerinden ekipman çaldıkları iddia edilen S.T. ve Y.K., Konya'da yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, şantiyelerden ç stolen demir bükme ve alçı makineleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlılar S.T. ve Y.K, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Konya'nın Sarayönü ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
