Çanakkale'de İnşaat Ekipmanı Hırsızlığı: İki Şüpheli Konya'da Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki inşaat şantiyelerinden ekipman çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, Konya'da yakalandı.

Gelibolu'da bazı inşaat şantiyelerinden demir bükme ve alçı makinaları gibi ekipmanları çalınması üzerine Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlılar S.T. ve Y.K, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Konya'nın Sarayönü ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.