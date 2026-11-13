Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de 2-9 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 13 bin 567 kişi ve 1711 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı; 332 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 13 bin 567 kişi ve 1711 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-9 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 13 bin 567 kişi ve 1711 araç kontrol edilirken, 332 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 52 gram uyuşturucu, 3 bin 69 sentetik ecza hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ise 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 8,85 litre el yapımı alkollü içki, 15 litre anason yağı, sigara sarma makinesi ve parçaları, 45 bin 780 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 204 ısıtmalı tütün çubuğu, 51 elektronik sigara, 597 gümrük kaçağı sigara, 12,70 kilogram nargile tütünü, 17 bin boş sigara kutusu, 147 paket tütün, 32 bin 430 sigara sarma kağıdı ve 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunduğu belirlenen 101 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin

Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Nereden çıkacakları belli değil
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor11

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

Dedikodulara son noktayı koydu! Selahattin Paşalı cephesinden açıklama