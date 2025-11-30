Çanakkale'de Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan Sazlı köyü sahil yolu, yapılan temizlik çalışmaları sonrası tekrar trafiğe açıldı.
Çanakkale'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan nedeniyle Sazlı köyü sahil yoluna aktı. Kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde, yağmur nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası; beraberinde getirdiği topraklarla beraber Sazlı köyü sahil yolunu ulaşıma kapattı. Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.
