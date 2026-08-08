Çanakkale'de Halk Plajında Top Mermisi Bulundu
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajında, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış bir top mermisi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba uzmanı ekip tarafından alınan mermi, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
ÇANAKKALE'de halk plajında patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında denize giren vatandaşlar, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, top mermisinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önemli aldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan top mermisi, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı