Çanakkale'de 'Gazze'ye Ses Ver' Konferansı Düzenlendi

Çanakkale'de 'Gazze'ye Ses Ver' Konferansı Düzenlendi
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Yenice ilçesinde düzenlenen konferansta, Gazze'deki insani drama dikkat çekilerek Filistin halkının yaşadığı zorluklara karşı toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı. Çeşitli kamu görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde "Gazze'ye Ses Ver" temalı konferans düzenlendi.

Yenice İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansa konuşmacı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin katıldı.

Konferansta Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı.

İlçe meydanında düzenlenen konferansa Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Veysel Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Karakan, İlçe Müftüsü Baki Gümüş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Sadettin Akgün - Güncel
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