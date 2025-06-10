Çanakkale'de Etili Deresi'nde Dip Temizliği Çalışması Başladı

Çanakkale'de Etili Deresi'nde Dip Temizliği Çalışması Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Etili Deresi'nde DSİ tarafından gerçekleştirilen dip temizliği çalışması ile taşkın riskleri en aza indirilmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Etili Deresi'nde dip temizliği çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Etili köyünden geçerek Kocabaş Çayı'na dökülen derede, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce yatak tanzimi ve dip temizliği çalışması devam ediyor.

Bu çalışmayla, yerleşim alanları ve tarım arazilerinde taşkın risklerinin en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.