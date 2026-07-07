Çanakkale'de eşini bıçakla yaralayan kocanın yargılanması sürüyor

Çanakkale'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kocanın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık D.Ü. Çorlu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı Gökmen İlhan ile katılan E.Ü, avukatı Sibel Mutlu Eker, Çanakkale Barosu adına avukat Şirin Özay, Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına avukat Nurten Özeren de salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen D.Ü, "Müşteki benim ona saldırdığımı söylüyor. Tartışmanın başladığı yer yatak odası. Eşim sinirlenerek odayı terk etti, kapıyı çarptı. Kapının pervazında sorun oluştu. Eşim ifadesinde, bu odanın kapısını kırıp içeri girdiğimi iddia ediyor. İfadesi doğru değil." dedi.

Sanık avukatı İlhan ise müvekkili hakkındaki davanın "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu ancak raporlar ve tanık beyanları dikkate alındığında öldürmeye teşebbüs etmediğinin görüldüğünü belirterek, "28 Ocak tarihli epikriz raporunda müvekkilimin yorgunluk ve beklenmedik olaylar yaşadığında etrafına, kendine zarar verme teşhisi söz konusu. Müvekkilim zaten doktor. Irak'ta askerlik yapmış ve askerlik sonrası psikolojik bunalıma girmiş. Bu yaşa kadar tertemiz gelmiş bir insan. Tahrikler dolayısıyla bu olay yaşanmış. Yaklaşık son bir aylık mesaj dökümü mevcut. Müştekinin müvekkilimi küçük gören mesajları var." diye konuştu.

Avukat İlhan, olay yaralama olayı olduğu, cinnet halinde gerçekleştiği ve kaçma şüphesi olmadığı için müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Avukatı Eker de Adli Tıp Kurumu raporunun sabit olduğunu, müvekkilinin hayati tehlikeye sebebiyet verebilecek birden fazla bıçak darbesi aldığını savunarak, tutukluluğun devamını talep etti.

Avukatlar Özay ve Özeren'in davaya katılma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, D.Ü'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iş yeri hekimi olan D.Ü, evlerinde çıkan tartışma sonrası önce eşi E.Ü'yü ardından kendisini bıçakla yaralamış, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ndeki tedavinin ardından tutuklanmıştı.