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Çanakkale’de Depremzedeler İçin Anma Programı Düzenlendi

Çanakkale’de Depremzedeler İçin Anma Programı Düzenlendi
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Çanakkale Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için bir program düzenleyerek deprem farkındalığına ve duygusal dayanıklılığa dikkat çekti.

Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi.

Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen programda AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan deprem farkındalığı konusunda sunum yaptı. GEA Arama Kurtarma Çanakkale Ekibi Takım Lideri Ali Onur Günçel ise "Depremlere hazırlıkta duygusal dayanıklılık" konulu bilgilendirmede bulundu. Etkinlikte, Çanakkale Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'un da birer konuşma yaptığı programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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