Bozcaada'da kaybolan balıkçı aranıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos'ta Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmaları sürüyor.

Vatandaşın en kısa sürede bulunması amacıyla yürütülen arama faaliyetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin koordinasyonunda yürütülüyor.

Arama çalışmaları 8 araç, 2 bot, 1 uçak, 1 dron, 1 yandan taramalı sonar cihazı, 1 ROV cihazı, 10 dalgıç ve toplam 59 personel ile havadan, deniz yüzeyinden ve su altında devam ediyor.

Kaynak: AA