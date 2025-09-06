Haberler

Çanakkale'de Deniz Kaplumbağası Ölüsü Bulundu

Güncelleme:
Lapseki ilçesinde kıyıya vuran caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alındı.

Lapseki ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu. Vatandaşlar kaplumbağa ölüsünün kaldırılması için yetkililere haber verdi. Yaklaşık 1 metre boyundaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

Haber-Kamera: Fuat SERTDEMİR/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
