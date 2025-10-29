Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu

ÇANAKKALE'DE BİNLERCE VATANDAŞ FENER ALAYINDA BULUŞTU

Çanakkale'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.00'da başladı. Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanında toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleri, meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüş, Truva Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,