Çanakkale'de Bu Sene Bayram Tatilinde Feribotlar da Köprü de Boş Kaldı

MARMARA, BALIKESİR (ANKA) - Çanakkale'de her sene Ramazan Bayramı öncesi başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşların Ege sahillerine gitmek için oluşturduğu feribot kuyrukları bu sene yaşanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta açılışını yaptığı ve ücretinin "200 liracık" olacağını açıkladığı ve günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçişlerin az olduğu gözlemlendi.

KİLOMETRELERCE KUYRUKLAR OLUŞURDU

Önceki senelerde Eceabat ve Kilitbahir'den Çanakkale kent merkezine feribot ile geçmek isteyen vatandaşların oluşturduğu araç kuyruklarının 5 kilometreye kadar çıktığı görülmüştü.