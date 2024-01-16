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Çanakkale'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin restoran bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezinde bulunan alışveriş merkezinin üçüncü katındaki restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Erdoğan, söndürme çalışmasının ardından soğutma işlemi yapıldığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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