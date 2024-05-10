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Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi

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Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise 07.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Diğer hatlarda ise seferler tarifede belirtildiği saatlerde gerçekleştirilecek.

Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada arabalı vapur hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise 07.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Diğer hatlarda ise seferler tarifede belirtildiği saatlerde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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