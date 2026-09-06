Gelibolu'da Balıkçıların Yüzü Güldü: Tek Seferde 1500 Kasa Sardalya
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Avcı 35' adlı gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, Eğritaş mevkisinde denk geldikleri büyük bir sardalya sürüsünü ağlarına aldı. Kaptanın 'Mola' anonsuyla denize bırakılan ağlardan çıkan tonlarca balık, 1500 kasa olarak tekneye yüklendi.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 1500 kasa sardalya avladı.
Gelibolu ilçesi açıklarında Eğritaş mevkisinde 'Avcı 35' adlı gırgır teknesiyle ile avlanan balıkçılar, dün sabah büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanının, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara dolduruldu. Ağlardan 1500 kasa sardalya çıktı.