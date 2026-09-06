Haberler

Gelibolu'da Balıkçıların Yüzü Güldü: Tek Seferde 1500 Kasa Sardalya

Gelibolu'da Balıkçıların Yüzü Güldü: Tek Seferde 1500 Kasa Sardalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Avcı 35' adlı gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, Eğritaş mevkisinde denk geldikleri büyük bir sardalya sürüsünü ağlarına aldı. Kaptanın 'Mola' anonsuyla denize bırakılan ağlardan çıkan tonlarca balık, 1500 kasa olarak tekneye yüklendi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 1500 kasa sardalya avladı.

Gelibolu ilçesi açıklarında Eğritaş mevkisinde 'Avcı 35' adlı gırgır teknesiyle ile avlanan balıkçılar, dün sabah büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanının, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara dolduruldu. Ağlardan 1500 kasa sardalya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı

Yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı

Kimse fark etmedi! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

Ünlü oyuncudan geriye bu görüntü kaldı! Sözleri yürekleri dağladı
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Sonrası görenleri şaşkına çevirdi
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş