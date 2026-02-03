Haberler

Baba, Altın Borcunu Ödemediği İçin Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Baba, Altın Borcunu Ödemediği İçin Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde baba Muzaffer E., altın borcunu ödemeyen oğlu Erkan E.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Muzaffer E. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde Muzaffer E. (68), kendisine olan altın borucunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan E.'yi (42) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Çan ilçesinde İstiklal Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Erkan E., bir süre önce babası Muzaffer E.'den geri iade etmek üzere bir miktar altın aldı. Ancak aradan geçen sürede Erkan E. altın borcunu ödemedi. Bu nedenle Muzaffer E. ile oğlu Erkan E. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer E. eline aldığı bıçak ile oğlu Erkan E.'yi göğsünden bıçakladı. Erkan E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erkan E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Muzaffer E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti