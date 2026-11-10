Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde 09.05'te saygı duruşuyla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında çelenk töreni düzenlendi; saat 09.05'te kentte hayat durdu ve 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törene vali, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı; İstiklal Marşı'nın ardından anıta karanfil bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, anıtına çelenk sunulup, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunularak anıldı.

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada kentte hayat durdu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasından sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Trafikteki sürücülerde araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Çelenk töreninden sonra vatandaşlar Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı17

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e 'dokunulmazlık' resti
Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! En sevdiği şeyi yaparken hem de
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha