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Çanakkale'de arazi yangını

Çanakkale'de arazi yangını
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ALEVLER ORMANA SIÇRADI, BAZI İŞLETMELER BOŞALTILDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında, bir arazide çıkan yangında alevler rüzgarında etkisiyle ormana sıçradı.

ALEVLER ORMANA SIÇRADI, BAZI İŞLETMELER BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında, bir arazide çıkan yangında alevler rüzgarında etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgedeki bazı işletmeler tedbir amacıyla boşaltıldı.

İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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