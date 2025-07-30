Çanakkale'de 6 Suçtan 58 Yıl Hapis Cezası Almış İki Kişi Yakalandı

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Çanakkale'de, toplamda 58 yıl hapis cezası bulunan Ali Osman Karaman ve Haydar Karaman, saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE'de, 6 ayrı suçtan toplamda 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Osman Karaman ile Haydar Karaman saklandıkları adreste yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ayrı suçtan toplamda 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Osman Karaman ile Haydar Karaman saklandıkları adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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