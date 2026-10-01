Çanakkale'de 6 operasyonda 51 düzensiz göçmen, 2 organizatör şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de 6 operasyonda 51 düzensiz göçmen, 2 organizatör şüphelisi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 18-24 Eylül'de yapılan 6 operasyonda 51 düzensiz göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi, 1 şişme bot ve motoru yediemin otoparkına gönderildi, şüphelilerin idari işlemleri sürüyor.
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce 18-24 Eylül'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 2 organizatör şüphelisi ile 51 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişte kullanılan 1 şişme bot ve 1 bot motoru muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına teslim edildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi, şüpheliler hakkındaki idari işlemler sürüyor.