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Ayvacık'ta 37 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Ayvacık'ta 37 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 17'si çocuk toplam 37 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili 2 organizatör şüphelisini gözaltına aldı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17'si çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında önceki gün yapılan çalışmalar sırasında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 17'si çocuk toplam 37 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda, 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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