Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 12'si çocuk olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yabancı uyruklulardan oluşan grup, Ayvacık açıklarında bir lastik botta bulunuyordu ve işlemlerinin ardından göçmen kabul merkezine sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-9", Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirledi.

"TCSG-28" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
