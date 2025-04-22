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Çanakkale'de 23 Nisan Kutlaması: Trafik Denetimiyle Geleceğin Büyükleri

Çanakkale'de 23 Nisan Kutlaması: Trafik Denetimiyle Geleceğin Büyükleri
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Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında trafik polisi Tahir Yıldırım, kızı Asya Umay ile birlikte trafik denetimi yaptı. Asya, sürücülerin dikkatli olmalarını ve emniyet kemeri takmanın önemini vurguladı.

ÇANAKKALE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle trafik polisi Tahir Yıldırım, kızı Asya Umay Yıldırım (6) ile birlikte trafik denetimi yaptı.

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda, trafik polisi Tahir Yıldırım, kızı Asya Umay Yıldırım ile Troya Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi. Asya Umay Yıldırım, araçları durdurarak hız, emniyet kemeri gibi uygulamaları denetledi. Yıldırım, denetim sırasında bir sürücünün 65 kilometreyle hız sınırını geçmesi sonucu ceza kesti.

'BİZLER YARININ BÜYÜKLERİYİZ'

Bugün trafik uygulaması yaptıklarını söyleyen Asya Umay Yıldırım, "Burada hızlı giden araçları kontrol edeceğiz. Motosikletlerin kaskını takmasını istiyoruz. Araç sürücülerinin telefonla konuşmaması, bütün odağının yolda olmasını istiyoruz. Emniyet kemerimizi arabaya bindiğinde takmamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram tüm çocuklara kutlu olsun. Bizler bugünün küçükleriyiz, yarının büyükleriyiz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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