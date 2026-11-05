Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de 2027 İl Yayım Programı için değerlendirme toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 2027 İl Yayım Programı için değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de 2027 İl Yayım Programı'nın hazırlanması için değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, verim ve kalitenin artırılması için eğitim ve yayım faaliyetlerinin önemi ile program taslağı ele alındı.

Çanakkale'de, 2027 İl Yayım Programı'nın hazırlanmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Büyükgaga başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Everest, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, şube ve ilçe müdürleri ile konu sorumlusu teknik personel??????? katıldı.

Toplantıda, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, verim ve kalitenin artırılması, üreticilerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasında eğitim ve yayım faaliyetlerinin önemi ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım politikaları, stratejik planları ile Tarım ve Orman Şurası Kararları doğrultusunda, Çanakkale'nin tarımsal öncelikleri ve üreticilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak 2027 yılında gerçekleştirilecek eğitim ve yayım faaliyetleri değerlendirildi.

Şube ve ilçe müdürlüklerinden gelen teklifler değerlendirilerek program taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle

Seçimi kaybeden Trump'tan hamle! En özel silahı bölgeye gönderdi
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek

Savcılık anında harekete geçti! Rapordaki iki detaya itiraz edilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Trabzon'da mahalleyi korkutan 'Yaragar Canavarı' avlandı! 250-300 kilo olduğu tahmin ediliyor

Mahalleye kadar iniyordu! 'Yaragar Canavarı' sonunda avlandı
İspanya'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa

İspanya'da 69 kişinin can verdiği facianın ardından bir istifa daha
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu

Papa'nın karşısına bu kıyafetle çıktı: Ziyareti değil stili konuşuldu
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber