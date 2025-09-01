Çanakkale'de 2025-2026 Adli Yıl Törenle Açıldı

Çanakkale'de 2025-2026 adli yılının açılışı için düzenlenen törene Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, adli yılın hayırlı olması dileğinde bulundu ve yargı reformu hakkında önemli mesajlar verdi.

Çanakkale'de 2025-2026 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Dikme, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Hukuk devletinin ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabileceğini ifade eden Dikme, "Yargı reformu strateji belgesinde de belirtildiği gibi önümüzdeki ilk yargı paketinde zorunlu avukatlığın kapsamının bir an önce belirlenerek ve genişletilerek avukatların sosyal ve ekonomik refaha kavuşması için gerekli adımların atılması gerekmektedir." dedi.

Dikme, avukatların adil yargılanma hakkının, hukuk devletinin ve ifade özgürlüğünün teminatı olduğunu anlattı.

Törene, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Barosu yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar katıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
