Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, görüş mesafesinin düşmesi sonucu deniz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Gemi kaptanlarına telsizle uyarılar yapıldı ve gemiler demir bölgelerine yönlendirildi.

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
