Çanakkale Boğazı Tek Yönlü Trafige Açıldı, Erenköy Tahliye Edildi

Çanakkale'deki yangın nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Boğaz, tek yönlü olarak açıldı. Erenköy de tahliye edilen köyler arasına katıldı.

BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI; BİR KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan Çanakkale Boğazı'nın Kuzey- Güney tek yönlü olarak açıldığını belirtti. Vali Toraman aynı zamanda Güzelyalı ve Halileli köylerinden sonra Erenköy'ün de tahliye edilmeye başlandığını kaydetti.

