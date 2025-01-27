Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu gemi trafik hizmetleri uyarılarda bulundu ve gemiler demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 03.40 sıralarında kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
GEMİLER DEMİRLİ BÖLGEDE BEKLİYOR
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel