Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Lapseki Dalyan önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botu ile kurtarıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Lapseki Dalyan önlerinde bir tekne, bugün sabaha karşı makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
