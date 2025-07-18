Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu ile kurtarılarak Morto Koyu'na demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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