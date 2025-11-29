Çanakkale Boğazı'nda LPG Yüklü Tanker Makine Arızası Yüzünden Demirledi

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Palau bayraklı tanker, Karanlık Demir Sahası'na demirletildi.

Libya'dan Ukrayna'ya giden 119 metre uzunluğundaki Palau bayraklı LPG yüklü 'Gas Catalina' isimli tanker, saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık Demir Sahası'na demirletildi.