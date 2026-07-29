Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya oturan dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı 'Pilatus Marine' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Balık adamları tarafından gerçekleştirilecek dalış sonrası kurtarma operasyonu başlatılacak. Öte yandan güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı