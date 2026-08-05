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Çanakkale'de gemi personeli sağlık ekiplerince tahliye edildi

Çanakkale'de gemi personeli sağlık ekiplerince tahliye edildi
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ekiplerince karaya çıkarıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ekiplerince karaya çıkarıldı.

Boğazdan geçen Cebelitarık bayraklı, 289 metre uzunluğundaki "Panda" isimli geminin kaptanı, Filipin uyruklu 48 yaşındaki personel D.J.B'nin rahatsızlanması üzerine durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine, kalp krizi şüphesi bulunan personelin tıbbi tahliyesine karar verilip geminin bulunduğu bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-6" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Botla Lapseki ilçesinde karaya çıkarılan personel, ambulansla önce Lapseki Devlet Hastanesine ardından da ileri tetkik ve tedavi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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